Як стаж впливає на пенсію

Стаж впливає також на вік виходу на заслужений відпочинок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Скільки треба стажу у 2025 році, аби вийти на пенсію:

у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;

– щонайменше 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Скільки зараз коштує докупити стаж

Деяким громадянам варто докупити стаж. Йдеться, зокрема, про:

тих осіб, які проживають за кордоном, але хочуть мати українську пенсію;

осіб, які мали невеликий офіційний дохід;

громадян, що не мають достатньої кількості стажу.

1 місяць стажу коштує стільки, скільки складає мінімальний страховий внесок, тобто 22% від теперішньої мінімалки. Відповідно, станом на тепер – це 1 760 гривень. А от рік стажу сягає – 21 120 гривень.