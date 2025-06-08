Как стаж влияет на пенсию
Стаж влияет также на возраст выхода на заслуженный отдых, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Сколько надо стажа в 2025 году, чтобы выйти на пенсию:
- в 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;
- в 63 года – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Сколько сейчас стоит докупить стаж
Некоторым гражданам стоит докупить стаж. Речь идет, в частности, о:
- тех лицах, которые проживают за границей, но хотят иметь украинскую пенсию;
- лицах, которые имели небольшой официальный доход;
- гражданах, не имеющих достаточного количества стажа.
1 месяц стажа стоит столько, сколько составляет минимальный страховой взнос, то есть 22% от нынешней минималки. Соответственно, по состоянию на теперь – это 1 760 гривен. А вот год стажа достигает – 21 120 гривен.