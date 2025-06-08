Как стаж влияет на пенсию

Стаж влияет также на возраст выхода на заслуженный отдых, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Коллапс в Киеве: сколько сегодня будет стоить доехать с Левого на Правый берег

Сколько надо стажа в 2025 году, чтобы выйти на пенсию:

в 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;

– не менее 32 лет страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Сколько сейчас стоит докупить стаж

Некоторым гражданам стоит докупить стаж. Речь идет, в частности, о:

тех лицах, которые проживают за границей, но хотят иметь украинскую пенсию;

лицах, которые имели небольшой официальный доход;

гражданах, не имеющих достаточного количества стажа.

1 месяц стажа стоит столько, сколько составляет минимальный страховой взнос, то есть 22% от нынешней минималки. Соответственно, по состоянию на теперь – это 1 760 гривен. А вот год стажа достигает – 21 120 гривен.