Можуть накопичувати стаж, навіть коли не працюють: кого це стосується

Стало відомо, що до страхового стажу деяким громадянам зарахують два періоди вимушеного безробіття. Про які саме періоди йдеться та як це зробити, читайте далі.

Кому зарахують стаж у період безробіття

Як пояснила заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко, таке право виникає у двох випадках: декретної відпустки та догляду за хворим родичем.

Читайте також: Досі недостатньо: якою має бути мінімальна зарплата українців

Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено зарахування за певних умов до страхового стажу періодів догляду, зокрема за особою з інвалідністю І групи,

– повідомили у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, що до страхового стажу входять періоди, коли українець сам сплачував Єдиний соціальний внесок або за нього це робив роботодавець. При цьому, з 1 квітня 2024 року розмір щомісячного ЄСВ зріс – до 1 760 гривень.

Декретна відпустка

Відтак, жінки, які перебували в декретній відпустці для догляду за дитиною до 3 років, можуть додати цей період до страхового стажу. Для цього потрібно надати свідоцтво про народження дитини.

Догляд за хворим родичем

Подвійного зарахування стажу за вказаний період не буде. Якщо жінка продовжувала трудову діяльність у період декрету, то буде зараховано тільки його, без урахування декретної відпустки для догляду за дитиною.

До страхового стажу можуть включити період догляду за родичем, який потребує постійної сторонньої допомоги. Як правило, йдеться про осіб з інвалідністю I групи. У такому разі особа, яка здійснює догляд, вважається застрахованою соцзахистом особою.

Однак, для цього потрібно виконання наступних умов:

відсутність трудової діяльності в період опіки за хворим;

особа, яка здійснює догляд, має бути працездатною;

отримання надбавки від органів соцзахисту або компенсації по догляду за особою з інвалідністю.

! Водночас період допомоги буде зараховано до стажу тільки після 2004 року, а більш ранні періоди врахуванню не підлягають.