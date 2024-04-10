Якою б мала бути зарплата українців

Представниця бюджетного комітету Леся Забуранна у ефірі телемарафону розповіла, що мінімальна зарплата українців мала б бути більшою. На це вказує рівень теперішньої інфляції.

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Леся Забуранна Представниця комітету Верховної Ради з питань бюджету Якщо ми проаналізуємо логіку підвищення мінімальної заробітної плати, то на початку 2022 року вона становила 6 500, але за ці два роки інфляція становила майже 37%, і якщо перерахувати, то мінімальна зарплата мала б сягати 8 900.

Цьогоріч мінімальна зарплата зросла з 1 січня до 7 100 гривень. А от уже у квітні вона сягнула 8 тисяч гривень.

Імовірно у наступному році зростання мінімальної зарплати відбудеться знову. На це впливатиме стан держбюджету і можливість здійснювати підвищення.

Зараз тривають дискусії про те, щоб в наступному році було чергове підвищення мінімальної зарплати приблизно до 8 400 гривень. А в кінці року або на початку наступного до 9 тисяч гривень,

– каже Забуранна

На що вплине зростання мінімальної зарплати

Зростання мінімальної зарплати прямо впливає на пенсійну виплату осіб старше 65 років, які мають повний стаж. З 1 квітня пенсії вказаних громадян сягнули 3 200 гривень (замість 2 840 гривень). Так сталося через збільшення визначеної в Україні мінімальної зарплати.

Зверніть увагу! Гарантована пенсія осіб старше 65 років, які набули повний стаж складає 40% від визначеної в Україні мінімальної зарплати.