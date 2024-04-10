Какой должна быть зарплата украинцев

Представитель бюджетного комитета Леся Забуранная в эфире телемарафона рассказала, что минимальная зарплата украинцев должна быть больше. На это указывает уровень нынешней инфляции.

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Леся Забуранная Представительница комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Если мы проанализируем логику повышения минимальной заработной платы, то в начале 2022 года она составляла 6 500, но за эти два года инфляция составила почти 37%, и если пересчитать, то минимальная зарплата должна была бы достигать 8 900.

В этом году минимальная зарплата выросла с 1 января до 7 100 гривен. А вот уже в апреле она достигла 8 тысяч гривен.

Вероятно, в следующем году рост минимальной зарплаты произойдет снова. На это будет влиять состояние госбюджета и возможность осуществлять повышение.

Сейчас продолжаются дискуссии о том, чтобы в следующем году было очередное повышение минимальной зарплаты примерно до 8 400 гривен. А в конце года или в начале следующего до 9 тысяч гривен,

– говорит Забуранная

На что повлияет рост минимальной зарплаты

Рост минимальной зарплаты прямо влияет на пенсионную выплату лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж. С 1 апреля пенсии указанных граждан достигли 3 200 гривен (вместо 2 840 гривен). Так произошло из-за увеличения определенной в Украине минимальной зарплаты.

Обратите внимание! Гарантированная пенсия лиц старше 65 лет, которые приобрели полный стаж составляет 40% от определенной в Украине минимальной зарплаты.