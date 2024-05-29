Через це ваша пенсія менша: чому може враховуватись не весь стаж

Стаж грає важливу роль при розрахунку пенсії. Від його кількості залежить чи зможе особа піти на заслужений відпочинок раніше.

Чому частина стажу втрачається

Особа може самостійно контролювати скільки стажу вона встигла набути. Для цього необхідно звернутись у відділення Пенсійного фонду або ж зайти в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

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У випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу обов’язково приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Якщо особа хоче надати або виправити дані, вона може зробити це, завдяки зверненню у ПФУ. Розгляд заяви відбувається, за умови наявності підтверджувальної документації.

Як на пенсію впливає стаж

Час виходу на пенсію залежить від кількості набутого стажу. Уряд встановив мінімуми, які згодом зростатимуть.

Щоб піти на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше:

у 2024 році – мінімум 31 рік стажу;

у 2025 році – 32 роки;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Для виходу на пенсію у 63 роки мінімум дещо менший:

у 2024 році достатньо мати від 21 до 32 років страхового стажу;

у 2025 році – від 22 до 33 років;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35 років.

У 65 років достатньо набути 15 років стажу. З часом це значення змінюватись не буде.