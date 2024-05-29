Що буде з депозитами у червні

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зазначив, що середні ставки за вкладами на термін від 3 до 6 місяців будуть досягати 12,5% річних.

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Водночас дохідність депозитів на триваліший термін, від 9 до 12 місяців, становитиме 12% річних.

Дмитро Замотаєв

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку

Схоже на те, що в червні регулятор не змінюватиме ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами, від якої власне залежатимуть ставки за гривневими вкладами (ставка залишиться на рівні 16,5%). Щодо популярності гривневих вкладів, то навряд чи вона буде "піковою": очікується, що приріст нових вкладів збережеться, однак він буде незначним – на рівні 1-1,5%.

Відносно популярності гривневих вкладів, він прогнозує, що приріст нових вкладів буде невеликим – на рівні 1-1,5% на місяць.

Що впливатиме на депозитні ставки

Серед ключових чинників, що можуть вплинути на популярність та прибутковість гривневих депозитів, можна виділити наступні:

  • Інфляція. З початку року інфляція в Україні склала 1,4%, а в річному вимірі — 3,2%. На фоні поступового зниження ставок чистий дохід за гривневими вкладами залишається високим — на рівні 6-7%. Проте, згідно з прогнозами урядовців, інфляція може зрости через можливе підвищення тарифів на електроенергію та пальне, що стане однією з причин прискорення інфляції. Очікується, що за підсумками року інфляція складе до 8,6%.

  • Енергосистема України. Непрямий вплив на економіку через потенційні перебої з енергопостачанням може сприяти інфляційним процесам.

  • Валютний ринок. З початку року гривня втратила близько 4% своєї вартості відносно долара, і, хоча девальвація за травень не перевищить 1,2%, прогнози на кінець року вказують на можливу девальвацію до 7%.

  • Воєнні чинники. Ситуація у прифронтових регіонах, таких як Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, Херсон, може впливати на готовність громадян відкривати депозити, попри можливість це робити онлайн.

  • Внутрішньополітичні чинники. Психологічні аспекти, такі як настрої суспільства щодо мобілізації та здатність чинити опір ворожим інформаційним кампаніям, можуть вплинути на фінансові рішення населення.

Загалом, ситуація у червні видається непередбачуваною, що ускладнює роботу аналітиків у створенні точних прогнозів.

Експерт каже, що з одного боку, гривневі депозити продовжують бути одним із небагатьох надійних способів збереження та зростання капіталу. З іншого боку, зовнішні чинники можуть як стимулювати громадян до активнішої фінансової поведінки, так і стримувати їхні інвестиційні рішення.