Что будет с депозитами в июне

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Канала отметил, что средние ставки по вкладам на срок от 3 до 6 месяцев будут достигать 12,5% годовых.

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В то же время доходность депозитов на более длительный срок, от 9 до 12 месяцев, составит 12% годовых.

Дмитрий Замотаев

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка

Похоже на то, что в июне регулятор не будет менять ставку по 3-месячным депозитным сертификатам, от которой собственно будут зависеть ставки по гривневым вкладам (ставка останется на уровне 16,5%). Относительно популярности гривневых вкладов, то вряд ли она будет "пиковой": ожидается, что прирост новых вкладов сохранится, однако он будет незначительным – на уровне 1-1,5%.

Относительно популярности гривневых вкладов, он прогнозирует, что прирост новых вкладов будет небольшим – на уровне 1-1,5% в месяц.

Что будет влиять на депозитные ставки

Среди ключевых факторов, которые могут повлиять на популярность и доходность гривневых депозитов, можно выделить следующие:

  • Инфляция. С начала года инфляция в Украине составила 1,4%, а в годовом измерении - 3,2%. На фоне постепенного снижения ставок чистый доход по гривневым вкладам остается высоким - на уровне 6-7%. Однако, согласно прогнозам чиновников, инфляция может вырасти из-за возможного повышения тарифов на электроэнергию и топливо, что станет одной из причин ускорения инфляции. Ожидается, что по итогам года инфляция составит до 8,6%.

  • Энергосистема Украины. Косвенное влияние на экономику из-за потенциальных перебоев с энергоснабжением может способствовать инфляционным процессам.

  • Валютный рынок. С начала года гривна потеряла около 4% своей стоимости относительно доллара, и, хотя девальвация за май не превысит 1,2%, прогнозы на конец года указывают на возможную девальвацию до 7%.

  • Военные факторы. Ситуация в прифронтовых регионах, таких как Харьков, Сумы, Чернигов, Запорожье, Херсон, может влиять на готовность граждан открывать депозиты, несмотря на возможность это делать онлайн.

  • Внутриполитические факторы. Психологические аспекты, такие как настроения общества по мобилизации и способность сопротивляться враждебным информационным кампаниям, могут повлиять на финансовые решения населения.

В общем, ситуация в июне кажется непредсказуемой, что затрудняет работу аналитиков в создании точных прогнозов.

Эксперт говорит, что с одной стороны, гривневые депозиты продолжают быть одним из немногих надежных способов сохранения и роста капитала. С другой стороны, внешние факторы могут как стимулировать граждан к более активному финансовому поведению, так и сдерживать их инвестиционные решения.