Чому пенсіонери з великим стажем мають зменшені пенсії

Кінцевий розмір пенсії залежить від багатьох факторів. У тому числі і кількості страхового стажу, який набула особа.

Як стаж впливає на пенсію

Від кількості набутого стажу залежить коли саме особа зможе піти на пенсію. Зокрема, аби вийти на заслужений відпочинок цьогоріч, у 60 років мінімальна вимога складає 31 рік.

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Аби піти на пенсію у 63 роки потрібно набути щонайменше 21 рік стажу. До 2028 року ці показники будуть щорічно зростати.

Для виходу на пенсію у 65 років необхідно мати мінімум 15 років стажу. Цей показник буде залишатися сталим.

Як зростає пенсія через стаж

Пенсіонери можуть отримати надбавку за понаднормовий стаж. Ця доплата нараховується внаслідок проведення відповідного перерахунку.

Надбавка складає 1% від основного розміру пенсії за кожен рік стажу. Проте вона не може бути більшою ніж 1% від прожиткового мінімуму.

Пенсіонери, які пішли на заслужений відпочинок раніше, можуть отримувати виплати у іншому розмірі через зміну вимог: