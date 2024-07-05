Закон про страховий стаж українців за кордоном: що він передбачає

Закон, який враховує період роботи українців за межами держави до страхового стажу, включив рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Закон врегульовує обчислення пенсій і зарахування стажу.

Що передбачає законопроєкт

Лубінець підкреслив, що питання практичної реалізації норм цього закону та дотримання прав громадян на належне пенсійне забезпечення перебувають під контролем Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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Закон врегульовує, зокрема, питання:

Обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали як в Україні, так і за її межами;

Зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, що входили до складу колишнього СРСР;

Порядок виплати пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, а також тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях України або під час тимчасової окупації виїхав на підконтрольну Україні територію.

Як це має бути на практиці

Міністерство соціальної політики пояснило, що ухвалений законопроєкт вирішує низку проблем у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Вимогу щодо отримання інформації від Пенсійного фонду Росії скасовано.

Також для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

Тобто людина, після повернення з-за кордону, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.