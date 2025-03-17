Який страховий стаж не враховується зараз

Саме кількість страхового стажу визначає можливість вийти на пенсію. До того ж цей показник впливає на розмір пенсійних виплат.

Що не враховується у стаж

У 2004 році відбулися масштабні зміни. З 1 січня вказаного року, страховий стаж почав зараховуватись по-іншому, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Що не зараховується у стаж зараз:

період роботи без офіційного оформлення (тобто, час, коли не сплачувались страхові внески);

періоди роботи за цивільноправовими договорами до 2016 року (річ у тім, що до цього часу роботодавці не сплачували страхові внески за працівників, оформлених таким чином);

час навчання у ВНЗ, коледжах та технікумах (йдеться про період після 2004 року).

Також до стажу не зараховуються періоди роботи до 2004 року, якщо ці відомості не внесені до трудової книжки. Як можна виправити цю ситуацію: