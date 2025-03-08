Як зараховується стаж

Страховий стаж враховується лише за умови, що роботодавець сплачує мінімальний страховий внесок за працівника, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Дізнатися про фактично сплачені внески можна у довідці ОК-5, яку можна отримати через додаток "Дія" або у сервісному центрі Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання.

Якщо підприємство перебуває у простої, роботодавець все одно зобов’язаний сплачувати обов’язкові платежі та частину заробітної плати.

Зауважте! Якщо компанія ухвалить рішення призупинити трудові відносини, виплати заробітної плати та страхових внесків припиняються, що може вплинути на нарахування пенсійного стажу.

Мінімальний страховий внесок у 2025 році

У 2025 році, щоб зарахувати один повний місяць страхового стажу, сума добровільного внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок.

Мінімальний страховий внесок визначається як 22% від мінімальної заробітної плати.

З 1 березня 2025 року мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, отже, мінімальний страховий внесок розраховується так:

8 000 гривень × 22% = 1 760 гривень;

Це означає, що для зарахування одного місяця стажу за договором добровільної участі необхідно сплатити щонайменше 1 760 гривень.