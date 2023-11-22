Українські промисловці зможуть застрахувати свої інвестиції від воєнних ризиків

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) зможе страхувати інвестиції від воєнних ризиків, що дозволить вкладникам розраховувати на компенсацію в разі прильотів. Прийнявши таке нововведення Рада сподівається привабити інвесторів.

На що вплине це нововведення

Досі такі послуги були доступні лише закордонним інвесторам. Фактично, це нововведення має на меті усунути прогалини, що ускладнюють можливість страхування саме українських інвестицій, зокрема в умовах воєнного стану.

Читайте також Новий транш для України від ЄС: як Європа допомагає Україні

Ініціатива передбачає підтримку економічної діяльності в Україні, посилення промислового та оборонно-промислового сектору, а також створення нових робочих місць та наповнення бюджетів податками.

Коли закон вступить у дію

Закон набуде чинності 1 січня 2024 року. До цього часу Кабмін має прийняти погоджений з Нацбанком нормативно-правовий акт, що визначає перелік воєнних ризиків, а також умови та порядок страхування таких ризиків при здійсненні видів діяльності ЕКА.

Також важливо суттєво збільшити статутний капітал ЕКА. Це має відбуватися коштом Державного бюджету України або за сприяння міжнародних донорів. ЕКА має навчитись перестраховувати ризики, — пояснює ініціатор законопроєкту, народний депутат Дмитро Кисилевський.

Наразі Мінекономіки комунікує з MIGA, DFC та ЄБРР, а також з донорами щодо необхідності залучення 100 мільйонів доларів для перестрахування української ЕКА та 500 мільйонів доларів для міжнародних трастових фондів страхування.