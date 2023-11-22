На что повлияет это нововведение

До сих пор такие услуги были доступны только иностранным инвесторам. Фактически, это нововведение имеет целью устранить пробелы, усложняющие возможность страхования именно украинских инвестиций, в частности, в условиях военного положения.

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Инициатива предусматривает поддержку экономической деятельности в Украине, усиление промышленного и оборонно-промышленного сектора, создание новых рабочих мест и наполнение бюджетов налогами.

Когда закон вступит в действие

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. До этого времени Кабмин должен принять согласованный с Нацбанком нормативно правовой акт, определяющий перечень военных рисков, а также условия и порядок страхования таких рисков при осуществлении видов деятельности ЭКА.

Также важно существенно увеличить уставный капитал ЭКА. Это должно происходить за счет Государственного бюджета Украины или при содействии международных доноров. ЭКА должна научиться перестраховывать риски, — объясняет инициатор законопроекта, народный депутат Дмитрий Кисилевский.

Минэкономики коммуникирует с MIGA, DFC и ЕБРР, а также с донорами о необходимости привлечения 100 миллионов долларов для перестрахования украинской ЭКА и 500 миллионов долларов для интернациональных трастовых фондов страхования.