Как Европа помогает Украине

Согласно новому заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, ЕС выделяет для Украины еще 1,5 миллиарда евро, сообщает 24 Канал. Этот транш предоставляется в рамках макрофинансовой программы, утвержденной для украинского экономического сектора.

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Урсула фон дер Ляен Глава Еврокомиссии Сейчас наша поддержка Украины достигла 85 миллиардов евро. Будет больше. Мы предложили 50 миллиардов евро для Украины к 2027 году.

Стоит отметить, что это будет 8 транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи, которую для Украины предоставляет ЕС. Эти деньги должны быть направлены на обеспечение украинского госбюджета, а именно на приоритетные расходы: гуманитарные и социальные.

Сейчас бюджет Украины формируется преимущественно из средств, предоставляемых международными партнерами. В частности, в 2023 году внешнее финансирование составляет 42 миллиарда долларов. Из них 35 миллиардов израсходовано на уменьшение дефицита платежного баланса, остаток – на покрытие долгов и увеличение украинских резервов.