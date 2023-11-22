Кто может платить за коммуналку меньше

В ПФУ сообщили, что 50% скидки на ЖКУ могут получить наиболее уязвимые граждане. Этот перечень определяется правительственными структурами.

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Сейчас к категории наиболее уязвимых относятся:

семьи, где есть дети с инвалидностью;

многодетные семьи;

домохозяйства, являющиеся детдомами семейного типа, приемные семьи и опекуны;

члены семьи (в том числе и родители) лица, относящегося к рядовому или начальствующему составу службы гражданской защиты, при условии, что служащий погиб или пропал без вести при исполнении служебных обязанностей.

Кто еще может получить пониженные ЖКУ:

другие льготники;

домохозяйства, имеющие субсидию.

Как получить субсидию

На субсидию имеют право исключительно малообеспеченные семьи, не имеющие достаточного финансового обеспечения для оплаты ЖКУ. Какие документы нужны для ее оформления:

заявление;

удостоверение личности;

свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды;

декларация про доходы.

Оформить заявление можно офлайн в ПФУ или онлайн через приложение Дия. Рассмотрение заявки длится до 30 дней.

Обратите внимание! Одновременно получать льготы на ЖКУ и субсидию невозможно.