Кто может платить за коммуналку меньше
В ПФУ сообщили, что 50% скидки на ЖКУ могут получить наиболее уязвимые граждане. Этот перечень определяется правительственными структурами.
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Сейчас к категории наиболее уязвимых относятся:
- семьи, где есть дети с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- домохозяйства, являющиеся детдомами семейного типа, приемные семьи и опекуны;
- члены семьи (в том числе и родители) лица, относящегося к рядовому или начальствующему составу службы гражданской защиты, при условии, что служащий погиб или пропал без вести при исполнении служебных обязанностей.
Кто еще может получить пониженные ЖКУ:
- другие льготники;
- домохозяйства, имеющие субсидию.
Как получить субсидию
На субсидию имеют право исключительно малообеспеченные семьи, не имеющие достаточного финансового обеспечения для оплаты ЖКУ. Какие документы нужны для ее оформления:
- заявление;
- удостоверение личности;
- свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды;
- декларация про доходы.
Оформить заявление можно офлайн в ПФУ или онлайн через приложение Дия. Рассмотрение заявки длится до 30 дней.