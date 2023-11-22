Какими будут цены на яйца

Как рассказал 24 Каналу эксперт Максим Гопка, цены на яйца будут поддерживаться на высоком уровне.

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Следовательно, до конца года цены за десяток будут варьироваться от 60–70 гривен за десяток.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Не следует забывать об изменениях тарифов электроэнергии, которые играют немаловажную роль в себестоимости производства продукции птицеводства.

Что влияет на стоимость

Старшая научная сотрудница "Института аграрной экономики" Светлана Пашко в комментарии 24 Каналу сообщила о том, что на цену яиц влияют несколько факторов.

Среди них: производительность кур-несушек, выход на рынок продукции хозяйств населения и приближение новогодних или пасхальных праздников.

Светлана Пашко Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Руководители птицефабрик поднимают оптово-отпускные цены, чтобы компенсировать свои убытки в весенне-летний период. Это приводит к увеличению потребительских цен. А расходы на упаковку, брендовые марки, рекламу производителя и торговые надбавки способствуют увеличению розничной цены куриных яиц в торговой сети.

По данным Госстата Украины, потребительская цена на яйца в сентябре – октябре составила 44,18–48,75 гривны за десяток.