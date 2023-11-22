В Польше отменят выплаты украинцам
Недавно в Польше сообщили, что будут отменены выплаты для некоторых категорий беженцев. Речь идет о помощи украинцам. Впрочем, эксперт Андрей Павловский в комментарии 24 Каналу рассказал, что вряд ли помощью отменят. Однако она будет пересмотрена, то есть, вероятно, будет уменьшение объема помощи.
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В большинстве европейских стран каждый год пересматривают такую помощь беженцам в зависимости от экономического положения государства. Следовательно определяется размер такой помощи.
Одновременно с заявлений спикеру правительства Польши Петру Мюллеру становится известно, что уже в 2024 году украинцы потеряют часть социальных пособий. Он объясняет это тем, что украинцы уже перестали массово уезжать за границу.
Срок действия решений по оказанию помощи постепенно истекает. Так сказано в законе и выплаты не будут продолжаться,
– говорит Мюллер.
Кстати, в Польше украинские беженцы имели право на такие государственные выплаты:
- выплаты 400 Plus – 400 злотых (это где-то 3,5 тысячи гривен) родителям, чьи дети находятся в яслях,
- программа Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) – до 1 тысячи злотых (до почти 9 тысяч злотых) на детей от 1 до 3 лет,
- выплаты на детей "Семья 500+" – 500 злотых ежемесячно (около 4,5 тысячи гривен).
Что происходит в Германии
По словам Павловского, в Германии еще более интересна система помощи. В стране практически год выплачивают соцпомощь, а затем всячески побуждают беженцев идти на языковые курсы и искать работу.
Тем более, недавно руководитель немецкого правительства выступил и призвал немецкие компании упростить найм украинских беженцев на работу без знания языка. То есть в других европейских странах просто создают такие условия, чтобы люди шли работать, а не сидели дальше на этой помощи.
– добавляет эксперт.
В соответствии с Законом о правовом статусе иностранных граждан Германии беженцы из Украины приобретают в стране статус временной защиты.
- Стандартное месячное пособие по безработице тогда составляло 449 евро для взрослого. Для детей – от 285 евро.
С 1 января 2023 года произошла трансформация с введением новой формы государственной социальной защиты – Bürgergeld.
- Согласно ей, взрослые одинокие и неработающие украинцы получают 502 евро ежемесячно.
- Двое взрослых, проживающих вместе – 902 евро.
- На детей – от 311 до 420 евро в зависимости от возраста.
В Украине тоже отменятся, но не помощь
В Украине перестанут выплачивать стипендии студентам, которые все еще учатся в Украине, но уехали за границу. Это сделано для экономии, ведь тогда средства будут направляться только на оставшихся в Украине студентов.
Наше правительство определило, что, например, студентам, которые здесь учатся онлайн, а проживают за границей, отменят стипендии,
– объясняет Андрей Павловский.
Он отмечает, что у нас есть проблемы с поступлением денег в бюджет. А выплата стипендий – бюджетные расходы. Тем более что вся фактически социальная помощь является помощью от наших партнеров за счет внешних заимствований.
По его словам, помощь в первую очередь должна оставаться тем студентам, которые сейчас и здесь строят страну. Стипендия академическая как раз для того, чтобы получить те знания, которые будут нужны для победы Украины и после нее.