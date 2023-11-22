Якими будуть ціни на яйця

Як розповів 24 Каналу експерт Максим Гопка, ціни на яйця будуть підтримуватися на високому рівні.

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Тож до кінця року ціни за десяток будуть варіюватися від 60–70 гривень за десяток.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Не треба забувати про зміни тарифів електроенергії, котрі відіграють важливу роль у собівартості виробництва продукції птахівництва.

Що впливає на вартість

Старша наукова співробітниця "Інституту аграрної економіки" Світлана Пашко у коментарі 24 Каналу повідомила про те, що на ціну яєць впливає декілька чинників.

Серед них: продуктивність курей-несучок, вихід на ринок продукції господарств населення й наближенням новорічних або великодніх свят.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Керівники птахофабрик піднімають оптово-відпускні ціни, щоб компенсувати свої збитки в весняно-літній період. Це призводить до збільшення споживчих цін. А витрати на пакування, брендові марки, рекламу виробника і торговельні надбавки сприяють збільшенню роздрібної ціни на курячі яйця в торговельній мережі.

За даними Держстату України, споживча ціна на яйця у вересні – жовтні становила 44,18–48,75 гривні за десяток.