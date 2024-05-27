Нещасний випадок на виробництві: хто може отримати відшкодування

Інколи працівники стикаються з нещасними випадками під час роботи, які можуть завдати шкоди їх здоров'я. Є певні умови для отримання компенсації.

Хто може отримати компенсацію

Виплати з відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання можуть отримати особи, які втратили працездатність.

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Зокрема це стосується:

працівників на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема, які є резидентами "Дія.City", у тому числі в іноземних дипломатичних і консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб;

обраних на виборні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та в інших органах;

фізичних осіб – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства*,

тих, хто не належить до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах;

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять, під час занять, коли вони набувають професійних навичок, у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;

дітей до 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років, які народилися з інвалідністю внаслідок заподіяння шкоди зародку через травмування жінки на виробництві або її професійного захворювання під час вагітності.

Це регулюється згідно з статтею 29 Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах, можуть добровільно застрахуватися.