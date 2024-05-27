Кто может получить компенсацию

Выплаты по возмещению вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания могут получить лица, утратившие трудоспособность.

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В частности, это касается:

работников на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования, в частности, которые являются резидентами "Дія.City", в том числе в иностранных дипломатических и консульских учреждениях, других представительствах нерезидентов или у физических лиц;

избранных на выборные должности в органах государственной власти, местного самоуправления и в других органах;

физических лиц – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства*,

тех, кто не относится к лицам, которые подлежат страхованию от несчастного случая на других основаниях;

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования, привлечены к любым работам во время, перед или после занятий, во время занятий, когда они приобретают профессиональные навыки, в период прохождения производственной практики (стажировки), выполнения работ на предприятиях;

детей до 18 лет или до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет, родившихся с инвалидностью вследствие причинения вреда зародышу из-за травмирования женщины на производстве или ее профессионального заболевания во время беременности.

Напомним! Это регулируется согласно статье 29 Закона Украины от 23.09.1999 № 1105-XIV "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Члены личного крестьянского хозяйства, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию от несчастного случая на других основаниях, могут добровольно застраховаться.