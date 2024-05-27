Хто може отримати компенсацію
Виплати з відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання можуть отримати особи, які втратили працездатність.
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Зокрема це стосується:
- працівників на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема, які є резидентами "Дія.City", у тому числі в іноземних дипломатичних і консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб;
- обраних на виборні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та в інших органах;
- фізичних осіб – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства*,
- тих, хто не належить до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах;
- здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять, під час занять, коли вони набувають професійних навичок, у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
- дітей до 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років, які народилися з інвалідністю внаслідок заподіяння шкоди зародку через травмування жінки на виробництві або її професійного захворювання під час вагітності.
Члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах, можуть добровільно застрахуватися.