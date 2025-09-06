Українці все частіше стикаються із ситуацією, коли субсидія формально призначається, але у платіжках вона відображається як "0 гривень". Чому так відбувається і які фактори на це впливають, читайте далі.

Чому субсидія може становити 0 гривень?

Пенсійний фонд України пояснює: субсидія нараховується лише тоді, коли витрати домогосподарства на послуги в межах соціальних норм перевищують так званий "обов’язковий платіж", повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Якщо ж під час обчислення виявляється, що витрати не перевищують цю суму, або результат розрахунку дорівнює нулю чи має від’ємне значення, субсидія становить 0 гривень.

Важливо! Розмір обов’язкового платежу розраховують індивідуально для кожної сім’ї, залежно від середнього доходу на одного члена домогосподарства.

Кому надається субсидія?

Право на субсидію має кожне домогосподарство або окрема особа, якщо витрати на житлово-комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Це базова умова, закріплена у чинному порядку призначення субсидій.

За призначенням житлової субсидії мають право звертатися:

зареєстровані мешканці житлового приміщення;

особи з індивідуальним особовим рахунком, якщо в домогосподарстві рахунки на оплату послуг розділені;

орендарі житла, які фактично проживають у приміщенні за договором оренди або рішенням суду;

індивідуальні забудовники, навіть якщо їхній будинок ще не введено в експлуатацію, але вже нараховується плата за комунальні послуги;

внутрішньо переміщені особи, що проживають у житлі без договору оренди, але можуть підтвердити факт проживання довідкою ВПО.

Що відомо про субсидії в Україні: коротко про головне