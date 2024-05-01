Нарахування субсидій в Україні: що змінилось із 1 травня

В Україні продовжує діяти програма надання житлових субсидій. При цьому, кількість отримувачів субсидії невпинно зростає.

Як нараховуватимуть субсидію із 1 травня

Починаючи з 1 травня, існує можливість отримання субсидії на період неопалювального сезону. Більшість осіб отримає цю субсидію автоматично за умови, що дані про їх майновий стан та склад домогосподарства залишаються незмінними.

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Отже, якщо ви вже отримуєте житлову субсидію, нема потреби подавати додаткові заяви чи звертатися до інших установ. За наявною інформацією Пенсійний фонд перерахує розмір субсидії відповідно до права сім'ї на неї.

Кому таки потрібно буде звернутися за субсидією

Уряд виділив 49,9 мільярда гривень на фінансування житлових субсидій та пільг у 2024 році.

В той самий час, існують певні категорії, які отримають субсидію з 1 травня за умови їхнього звернення з відповідною заявою та декларацією про доходи та витрати.

Зокрема, із особистим зверненням до Пенсійного фонду треба звернутися, якщо:

заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є ВПО;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

необхідно звернутися й особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0,00 гривень.

Навіть якщо ви подали заяву протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, субсидію буде призначено з початку такого сезону.