Залишаться без субсидії: хто не може розраховувати на допомогу від держави
Джерело:Мінсоцполітики
Українці можуть отримувати соціальну допомогу від держави для сплати ЖКП. Однак є певні причини через які її можуть не призначити.
Деякі українці не в змозі самостійно сплачувати житлово-комунальні послуги, тому мають право на отримання житлової субсидії. Такі виплати оформлюють на одного з осіб у домогосподарстві з урахуванням усіх зареєстрованих там осіб. Однак, є перелік випадків, коли у її призначені можуть відмовити.
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Кому відмовляють у субсидії
У яких випадках житлова субсидія не буде призначатися:
- коли особи мають прострочену понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень);
- коли особа, яка, за даними Єдиного реєстру боржників, має заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці;
- у складі сім’ї є повнолітні що непрацюють (і які не мають статусу безробітного) або чий середньомісячний дохід менший за мінімалку, чи особи, які не сплачують ЄСВ протягом трьох місяців;
- колин наявне у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартира, будинок);
- коли загальна площа житлового приміщення особи перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку, та 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків;
- коли наявний транспортний засіб з року випуску якого минуло менше, ніж 5 років, або ж транспортний засіб, який потрібно зареєструвати, а з року випуску минуло менше, ніж 15 років;
- коли особа має на депозитному банківському рахунку кошти у розмірі понад 100 тисяч гривень або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень.
Що таке житлова субсидіяЖитлова субсидія — це адресна державна соціальна допомога людям, які не можуть самостійно платити за житлово-комунальні послуги: оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу або твердого та рідкого пічного побутового палива.
Як розраховують розмір субсидії
Ррзмір субсидії – це різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм та обсягом обов’язкового платежу. Якщо ви знаєте про доходи осіб зі складу домогосподарства, а також усіх членів їх сімей, то розрахувати орієнтовний розмір можна й самостійно.Субсидія розраховується таким чином плата за ЖКП в межах норм і нормативів – обов’язковий платіж. Або за формулою Ро = Кд/Кг х Рг.
- Ро – частка плати за послуги для домогосподарства (для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми),
- Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства (це відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу),
- Кг – базовий коефіцієнт доходу (2 прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2),
- Рг – базова норма плати за послуги (Рг = 15).