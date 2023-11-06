Залишаться без субсидії: хто не може розраховувати на допомогу від держави

Українці можуть отримувати соціальну допомогу від держави для сплати ЖКП. Однак є певні причини через які її можуть не призначити.

Деякі українці не в змозі самостійно сплачувати житлово-комунальні послуги, тому мають право на отримання житлової субсидії. Такі виплати оформлюють на одного з осіб у домогосподарстві з урахуванням усіх зареєстрованих там осіб. Однак, є перелік випадків, коли у її призначені можуть відмовити.

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Кому відмовляють у субсидії

У яких випадках житлова субсидія не буде призначатися:

коли особи мають прострочену понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень);

коли особа, яка, за даними Єдиного реєстру боржників, має заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці;

у складі сім’ї є повнолітні що непрацюють (і які не мають статусу безробітного) або чий середньомісячний дохід менший за мінімалку, чи особи, які не сплачують ЄСВ протягом трьох місяців;

колин наявне у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартира, будинок);

коли загальна площа житлового приміщення особи перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку, та 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків;

коли наявний транспортний засіб з року випуску якого минуло менше, ніж 5 років, або ж транспортний засіб, який потрібно зареєструвати, а з року випуску минуло менше, ніж 15 років;

коли особа має на депозитному банківському рахунку кошти у розмірі понад 100 тисяч гривень або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень.

Що таке житлова субсидія Житлова субсидія — це адресна державна соціальна допомога людям, які не можуть самостійно платити за житлово-комунальні послуги: оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу або твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як розраховують розмір субсидії

Повний та розширений перлік випадків можна переглянути тут

Ррзмір субсидії – це різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм та обсягом обов’язкового платежу. Якщо ви знаєте про доходи осіб зі складу домогосподарства, а також усіх членів їх сімей, то розрахувати орієнтовний розмір можна й самостійно.

Ро – частка плати за послуги для домогосподарства (для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми),

(для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми), Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства (це відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу),

(це відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу), Кг – базовий коефіцієнт доходу (2 прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2) ,

– базовий коефіцієнт доходу (2 прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць , Рг – базова норма плати за послуги (Рг = 15).

Субсидія розраховується таким чином плата за ЖКП в межах норм і нормативів – обов’язковий платіж. Або за формулою Ро = Кд/Кг х Рг.