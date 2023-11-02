Субсидії в Україні

Головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів є субсидії. Зазвичай вони розраховуються на неопалювальний сезон (з травня по вересень) та опалювальний сезон (з жовтня по квітень).

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Виплати можна отримати з урахуванням доходу сім'ї. Відтак враховуються:

доходи за III–IV квартали попереднього календарного року. Але це на випадок, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, тобто у травні;

доходи за I–II квартали поточного календарного року – тоді, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону, а саме у жовтні;

доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії. Це на випадок, коли субсидія призначається не з початку опалювального чи неопалювального сезону.

Субсидія надається на такі послуги:

житлові послуги – управління багатоквартирним будинком,

комунальні послуги – постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електроенергії, постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Зверніть увагу! На придбання твердого чи рідкого пічного опалення житлові субсидії надаються раз на рік. Водночас домогосподарство повинно не отримувати комунальні послуги з постачання теплової енергії централізованого опалення й не використовувати природний газ або електроенергію для опалення.

Кому виплати призначаються, а кому ні

Субсидію оформлюють на одного з осіб у домогосподарстві з урахуванням усіх зареєстрованих там осіб. Цікаво, що під час призначення виплат враховуються доходи членів сім'ї, які входять у склад домогосподарства, але їхнє фактичне місце проживання відмінне.

Житлова субсидія може бути призначена:

за фактичним місцем проживання особам, які орендують житло на підставі договору найму, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.

Житлова субсидія не може призначатися:

одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.

коли загальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку, й 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків.

коли будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тисяч гривень: купівлю земельної ділянки, квартири чи будинку, іншого нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів тощо.

має на депозитному банківському рахунку кошти у розмірі понад 100 тисяч гривень.

є транспортний засіб з року випуску якого минуло менше, ніж 5 років, або ж транспортний засіб, який потрібно зареєструвати, а з року випуску минуло менше, ніж 15 років. Але це не стосується мопеда й причепа.

громадянин не повернув надміру перераховану суму житлової субсидії за попередні періоди. Детальніше про це за посиланням.

Як розрахувати розмір субсидій

Розрахунок субсидії – це різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм та обсягом обов’язкового платежу. Якщо ви знаєте про доходи осіб зі складу домогосподарства, а також усіх членів їх сімей, то розрахувати орієнтовний розмір можна й самостійно.

Плата за ЖКП в межах норм і нормативів – обов’язковий платіж = субсидія.

Розмір обов’язкового платежу – Ро = Кд/Кг х Рг.

Ро – частка плати за послуги для домогосподарства (для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми),

(для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми), Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства (це відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу),

(це відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу), Кг – базовий коефіцієнт доходу (2 прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2) ),

– базовий коефіцієнт доходу (2 прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць ), Рг – базова норма плати за послуги (Рг = 15).

Які документи потрібно подати

Для оформлення субсидій потрібно надати:

заяву про призначення та надання житлової субсидії,

декларацію про доходи й витрати осіб,

додатково можна додати договір найму (оренди) житла, довідки про доходи, довідку ВПО, а також інші документи – підтвердження непроживання особи за місцем реєстрації.

Йдеться про довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці тощо, довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради та договори оренди житла в іншому місці тощо.

Документи варто подавати до виконавчих органів сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, до центрів надання адміністративних послуг, до ПФУ, а також онлайн – через портал Дію або веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.