Субсидии в Украине
Главным механизмом социальной защиты населения в условиях повышения цен и тарифов есть субсидии. Обычно они рассчитываются на неотапливаемый сезон (с мая по сентябрь) и отопительный сезон (с октября по апрель).
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Выплаты можно получить с учетом дохода семьи. Следовательно, учитываются:
- доходы за III-IV кварталы предыдущего календарного года. Но это на случай, когда жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона, то есть в мае;
- доходы за I–II кварталы текущего календарного года – тогда, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона, а именно в октябре;
- доходы за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения по назначению жилищной субсидии. Это на случай, когда субсидия назначается не с начала отопительного или неотапливаемого сезона.
Субсидия предоставляется на следующие услуги:
- жилые услуги – управление многоквартирным домом,
- коммунальные услуги – снабжение и распределение природного газа, снабжение и распределение электроэнергии, снабжение тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, обращение с бытовыми отходами.
Кому выплаты назначаются, а кому нет
Субсидию оформляют на одного из лиц в домохозяйстве с учетом всех зарегистрированных там лиц. Интересно, что при назначении выплат учитываются доходы членов семьи, входящих в состав домохозяйства, но их фактическое место жительства отличное.
Жилищная субсидия может быть назначена:
- по фактическому месту жительства лицам, арендующим жилье на основании договора найма, или индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию.
- одному из членов домохозяйства, не зарегистрированных в жилом помещении (доме), но фактически проживающих в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья, в случае, если они являются внутренне перемещенными лицами.
Жилищная субсидия не может назначаться:
- одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту его фактического проживания.
- когда общая площадь жилого помещения превышает 130 квадратных метров для квартир в многоквартирном доме и 230 квадратных метров для индивидуальных домов.
- когда кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, превысившую 50 тысяч гривен: покупку земельного участка, квартиры или дома, другого недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг и т.д.
- имеет на депозитном банковском счету денежные средства в размере более 100 тысяч гривен.
- есть транспортное средство с года выпуска которого прошло менее 5 лет, или транспортное средство, которое нужно зарегистрировать, а с года выпуска прошло менее 15 лет. Но это не касается мопеда и прицепа.
- гражданин не вернул излишне перечисленную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды. Подробнее об этом по ссылке.
Как рассчитать размер субсидий
Расчет субсидии – это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг внутри социальных норм и объемом обязательного платежа. Если вы знаете доходы лиц из состава домохозяйства, а также всех членов их семей, то рассчитать ориентировочный размер можно и самостоятельно.
Размер обязательного платежа – Ро = Кд/Кг х Рг.
- Ро – доля платы за услуги для домохозяйства (для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой),
- Кд – коэффициент дохода домохозяйства (это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека),
- кг – базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (кг = 2)),
- Рг – базовая норма платы за услуги (Рг = 15).
Какие документы нужно подать
Для оформления субсидий необходимо предоставить:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,
- декларацию о доходах и расходах лиц,
- дополнительно можно добавить договор найма (аренды) жилья, справки о доходах, справку ВПЛ, а также другие документы – подтверждение непроживания лица по месту регистрации.
Речь идет о справках, подтверждающих место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы, справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, актах обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета и договоры аренды жилья в другом месте тому подобное.