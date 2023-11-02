Кто может получить субсидию

Субсидия предоставляется как арендаторам, так и владельцам жилья. Учитывается именно финансовое обеспечение семьи. Согласно действующему законодательству, льготы на оплату коммунальных услуг назначаются домохозяйствам, если доход всех его членов на 15% ниже суммы платежей.

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Какие документы необходимы для получения субсидии:

заявление;

декларация про доходы;

договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье.

Обратите внимание! В декларацию о доходах вносится информация за 2 первых квартала года. Если льготы хочет получить пенсионер, то учитываются его выплаты за август.

Как получить субсидию на отопительный сезон

Субсидия предоставляется в течение всего года. Льготы изменяются в соответствии с сезоном:

с 1 октября по 30 апреля – отопительный;

с 1 мая по 30 сентября – неотапливаемый.

Если вам была назначена субсидия в летний период, она будет пересчитываться автоматически. Не стоит обращаться с повторным заявлением и в случае, когда на неотапливаемый сезон размер пособия стал нулевым.

Следует понимать, что субсидия может предоставляться как на все ЖКУ, так и на отдельные услуги. Соответственно, размер пособия рассчитывается индивидуально.