Хто може отримати субсидію

Субсидія надається як орендарям, так і власникам житла. До уваги береться саме фінансове забезпечення родини. Відповідно до теперішнього законодавства, пільги на оплату комунальних послуг призначаються домогосподарствам, якщо дохід усіх його членів на 15% нижчий за суму платіжок.

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Які документи необхідні для отримання субсидії:

заява;

декларація про доходи;

договір оренди чи свідоцтво на право власності житла.

Зверніть увагу! У декларацію про доходи вноситься інформація за 2 перших квартали року. Якщо пільги хоче отримати пенсіонер, то до уваги беруться його виплати за серпень.

Як отримати субсидію на опалювальний сезон

Субсидія надається протягом усього року. Пільги змінюються відповідно до сезону:

з 1 жовтня до 30 квітня – опалювальний;

з 1 травня по 30 вересня – неопалювальний.

Якщо вам була призначена субсидія у літній період, вона перераховуватиметься автоматично. Не варто звертатися із повторною заявою і у випадку, коли на неопалювальний сезон розмір допомоги став нульовим.

Потрібно розуміти, що субсидія може надаватися як на усі ЖКП, так і на окремі послуги. Відповідно, розмір допомоги розраховується індивідуально.