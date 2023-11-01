Який захист надає Швейцарія

Уряд Швейцарії оголосив про продовження захисту українців, які втекли від війни, до 4 березня 2025 року. Це рішення було викликано загостренням ситуації в Україні.

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Тривала стабілізація ситуації в Україні не передбачається. Таким чином, статус захисту S для тих, хто шукає захисту з України, не буде скасовано раніше 4 березня 2025 року,

– заявили представники уряду

Окрім продовження захисту, уряд затвердив план дій відносно працевлаштування біженців. Відповідно до рішення, щонайменше 40% людей, які отримали статус захисту "S", мають бути влаштовані на роботу до кінця наступного року. Йдеться про тих громадян, які здатні працювати відповідно до стану здоров'я.

Загалом уряд Швейцарії оголосив про те, що захист українських біженців триватиме до стабілізації ситуації в Україні. Відповідно до опублікованої статистики, на кінець жовтня 2023 року активний статус "S" мають 66 тисяч українців.

Нагадаємо! Попри те, що Швейцарія зазвичай зберігає нейтралітет, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна висловила чітку позицію. Вона не тільки допомогла українським біженцям, а і запевнила Київ у своїй абсолютній підтримці. Швейцарія навіть надала Україні військову допомогу.