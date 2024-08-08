Субсидія для 60-річних осіб, які не вийшли на пенсію: чи призначать виплати

8 серпня 2024, 09:50
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Джерело:

ПФУ

Українці можуть отримати субсидію, якщо вони не взмозі самостійно заплатити за комуналку. Це стосується і осіб, які у 60 років не вийшли на пенсію.

Субсидія для 60-річних осіб

Особи, які досягли 60 років, але не пішли на пенсію, все ще можуть оформити собі субсидію.

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Людині, яка досягла 60 років та не набула необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком, житлова субсидія може бути призначена за умови,
– написали у ПФУ.

Треба зауважити, що для призначення субсидії громадянин повинен мати не більше 15 років страхового стажу та не менш як місяць протягом періоду, за який враховуються доходи.

Нагадаємо! Це регулюється пунктом 3 пункту 14 постанови Кабінету міністрів від 21 листопада 1995 року №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Також треба, щоб особа отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченій родині. Подати заявку на субсидію можна через ПФУ та ЦНАП.

Автор: Тетяна Стельмах