Чому можуть не виплатити пенсію

Пенсіонери повинні повідомляти ПФУ протягом 10 днів про конкретні зміни у своєму житті. Зокрема:

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  • виїзд на ПМП за кордон;
  • оновлення документів (зміну паспорта);
  • зміну даних, важливих для нарахування пенсії, наприклад прізвища;
  • працевлаштування;
  • звільнення;
  • зміну місця реєстрації;
  • зміну чи припинення дії певного статусу.

Що чекає на порушників

Особи, які незаконно отримали вищі виплати, будуть зобов'язані повернути надлишкові кошти. Пенсіонери мають можливість добровільно повернути переплату, але у разі відмови до них також можуть бути застосовані примусові заходи.

Пенсійний фонд має право відраховувати до 20% від щомісячних виплат пенсіонера для відшкодування фінансових втрат.