Чому можуть не виплатити пенсію
Пенсіонери повинні повідомляти ПФУ протягом 10 днів про конкретні зміни у своєму житті. Зокрема:
Читайте також Мінімальна пенсія в Україні фактично не покриває базових потреб
- виїзд на ПМП за кордон;
- оновлення документів (зміну паспорта);
- зміну даних, важливих для нарахування пенсії, наприклад прізвища;
- працевлаштування;
- звільнення;
- зміну місця реєстрації;
- зміну чи припинення дії певного статусу.
Що чекає на порушників
Особи, які незаконно отримали вищі виплати, будуть зобов'язані повернути надлишкові кошти. Пенсіонери мають можливість добровільно повернути переплату, але у разі відмови до них також можуть бути застосовані примусові заходи.
Пенсійний фонд має право відраховувати до 20% від щомісячних виплат пенсіонера для відшкодування фінансових втрат.