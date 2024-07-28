Почему могут не выплатить пенсию

Пенсионеры должны сообщать ПФУ в течение 10 дней о конкретных изменениях в своей жизни. В частности:

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  • выезде на ПМЖ за границу;
  • обновлении документов (смене паспорта);
  • изменение данных, важных для начисления пенсии, например фамилии;
  • трудоустройство;
  • увольнение;
  • изменение места регистрации;
  • изменение или прекращение действия определенного статуса.

Что ждет нарушителей

Лица, которые незаконно получили высшие выплаты, будут обязаны вернуть избыточные средства. Пенсионеры имеют возможность добровольно вернуть переплату, но в случае отказа к ним также могут быть применены принудительные меры.

Пенсионный фонд имеет право отчислять до 20% от ежемесячных выплат пенсионера для возмещения финансовых потерь.