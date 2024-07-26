Сколько получают украинские пенсионеры
По состоянию на 1 января 2024 года прожиточный минимум для граждан, утративших трудоспособность составляет всего 2 361 гривну. Такой же является и сумма минимальной пенсии.
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Поэтому пенсионеры с минимальной пенсией получают на 3 655,14 гривны меньше, чем нужно для удовлетворения базовых потребностей.
- По состоянию на июль, по данным ПФУ, 6,33 миллиона пенсионеров из 10,2 миллиона получают менее 5 000 гривен в месяц.
- Более 5 000 гривен получают лишь у 3,9 миллиона пенсионеров.
- Таким образом, 61,7% пенсионеров получает гораздо меньше фактического прожиточного минимума.