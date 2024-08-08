Субсидія для 60-річних осіб
Особи, які досягли 60 років, але не пішли на пенсію, все ще можуть оформити собі субсидію.
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Людині, яка досягла 60 років та не набула необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком, житлова субсидія може бути призначена за умови,
– написали у ПФУ.
Треба зауважити, що для призначення субсидії громадянин повинен мати не більше 15 років страхового стажу та не менш як місяць протягом періоду, за який враховуються доходи.
Також треба, щоб особа отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченій родині. Подати заявку на субсидію можна через ПФУ та ЦНАП.