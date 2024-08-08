Субсидія для 60-річних осіб

Особи, які досягли 60 років, але не пішли на пенсію, все ще можуть оформити собі субсидію.

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Людині, яка досягла 60 років та не набула необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком, житлова субсидія може бути призначена за умови,

– написали у ПФУ.

Треба зауважити, що для призначення субсидії громадянин повинен мати не більше 15 років страхового стажу та не менш як місяць протягом періоду, за який враховуються доходи.

Нагадаємо! Це регулюється пунктом 3 пункту 14 постанови Кабінету міністрів від 21 листопада 1995 року №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Також треба, щоб особа отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченій родині. Подати заявку на субсидію можна через ПФУ та ЦНАП.