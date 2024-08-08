Субсидия для 60-летних лиц

Лица, которые достигли 60 лет, но не ушли на пенсию, все еще могут оформить себе субсидию.

Читайте также Август без пенсии: почему у украинцев могут забрать выплаты

Человеку, который достиг 60 лет и не приобрел необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту, жилищная субсидия может быть назначена при условии,

– написали в ПФУ.

Надо заметить, что для назначения субсидии гражданин должен иметь не более 15 лет страхового стажа и не менее месяца в течение периода, за который учитываются доходы.

Напомним! Это регулируется пунктом 3 пункта 14 постановления Кабинета министров от 21 ноября 1995 года №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Также надо, чтобы лицо получало государственную социальную помощь малообеспеченной семье. Подать заявку на субсидию можно через ПФУ и ЦНАП.