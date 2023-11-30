Чи мають право ВПО на житлову субсидію

Значна кількість українців була вимушена покинути своє місце проживання через війну. Ці громадяни можуть отримати статус переселенця для отримання допомоги від держави.

Як ВПО можуть отримати субсидію

Для оформлення субсидії є стандартна процедура, однак для переселенців існують певні спрощення. Наприклад, ВПО можуть не надавати відомості про своє місцепроживання, достатньо лише довідки про переміщення.

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Які документи необхідні ВПО для оформлення субсидії:

заява;

посвідчення особи;

довідка про статус переселенця;

декларація про доходи.

Оформити субсидію можна як онлайн, так і офлайн. Для подачі фізичної заяви потрібно звернутися у ПФУ. Надати документи дистанційно можна через застосунок ДІя або вебпортал.

Розгляд заяви триває протягом 30 днів. Після цього ви отримаєте повідомлення про рішення комісії.

Розмір субсидії визначається індивідуально, оскільки на це впливає сума комуналки окремо взятого домогосподарства та сукупний дохід сім'ї. Варто зауважити і те, що ситуація змінюється, відповідно до пори року. Деякі домогосподарства у літній період мають нульовий розмір субсидії, оскільки їхнього доходу достатньо для оплати ЖКП.

Яку ще допомогу отримують ВПО

Переселенці в Україні мають право на певні пільги. Зокрема на грошову допомогу. Зараз ВПО надають такі виплати:

2 тисячі гривень щомісяця надають громадянам старше 18 років;

3 тисячі гривень – діти (до 18 років) та особи з інвалідністю.

Також допомогу постраждалим українцям надають міжнародні організації. Зокрема, ООН нараховує виплати найбільш потребуючим у зимовий період.