Как ВПЛ могут получить субсидию

Для оформления субсидии есть стандартная процедура, однако для переселенцев существуют определенные упрощения. Например, ВПЛ могут не предоставлять сведения о своем местожительстве, достаточно лишь справки о перемещении.

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Какие документы необходимы ВПЛ для оформления субсидии:

заявление;

удостоверение личности;

справка о статусе переселенца;

декларация о доходах.

Оформить субсидию можно как онлайн, так и офлайн. Для подачи физического заявления следует обратиться в ПФУ. Предоставить документы дистанционно можно через приложение Дия или веб-портал.

Рассмотрение заявления длится 30 дней. После этого вы получите уведомление о решении комиссии.

Размер субсидии определяется индивидуально, поскольку на это влияет сумма коммуналки отдельно взятого домохозяйства и совокупный доход семьи. Следует заметить и то, что ситуация меняется, в соответствии с временем года. Некоторые домохозяйства в летний период имеют нулевой размер субсидии, поскольку их дохода достаточно для оплаты ЖКУ.

Какую еще помощь получают ВПЛ

Переселенцы в Украине имеют право на некоторые льготы. В частности, на денежную помощь. Сейчас ВПЛ предоставляют следующие выплаты:

2 тысячи гривен ежемесячно предоставляют гражданам старше 18 лет;

3 тысячи гривен – дети (до 18 лет) и лица с инвалидностью.

Также помощь пострадавшим украинцам оказывают международные организации. В частности, ООН начисляет выплаты наиболее нуждающимся в зимний период.