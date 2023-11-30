Официальный курс 30 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 30 ноября составляет 36,37 гривны за доллар. Доллар сравнительно с прошлым днем поднялся в цене всего на 1 копейку.

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Что касается евро, то курс валюты снова подорожал. На сегодня цена достигла 39,95 гривны, что на 14 копеек больше, чем вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 1 декабря:

Доллар – 36,35 гривны,

Евро – 39,72 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 30 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 37,2 гривны , а продажа – 37,7 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,03 гривны , а продажа – 37,65 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,47 гривны, а продажа – 37,55 гривны.

Сколько будет стоить доллар на следующей неделе

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что чуть ли не каждый день на рынке наблюдалось разновекторное поведение курсов. Впрочем, курсовые колебания не привели к резким взлетам или падениям.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка По всем признакам с 4 по 10 декабря общая ситуация на валютном рынке вряд ли изменится: на межбанке текущие колебания, как и за последние несколько недель, будут в пределах 0,1 – 0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи сохранится на минимальном уровне – до 0,1 гривны.

Банкир считает, что текущие (ежедневные) курсовые изменения, как и разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке, будут находиться в пределах 0,3 – 0,5 гривны.

И общий курсовой коридор не претерпевает изменений: 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривен за евро,

– прогнозирует Лесовой.

Следовательно, эксперт добавляет, что на валютном рынке укоренится заложенный режим "управляемой гибкости".