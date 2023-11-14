Кому оказывается помощь от ООН

На выплаты от ООН имеют право наиболее уязвимые категории граждан, нуждающихся в дополнительном финансовом обеспечении. Одним из основных требований является то, что доход семьи на человека ежемесячно не превышает 5 400 гривен, при этом лица имеют статус ВПЛ или проживают на прифронтовой территории.

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Кто относится к уязвимой категории, в соответствии с требованиями ООН:

семьи, где есть приемные дети;

домохозяйство. если у одного из его членов есть особые потребности;

родители-одиночки, которые имеют несовершеннолетних детей (до 18 лет) или ухаживают за лицами старше 55 лет;

семьи, если ее члены старше 55 лет, и при этом они являются кормильцами.

Денежные средства предоставляются в течение 3 месяцев в зимний период. Если заявитель прошел регистрацию с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года, он может получить по 3 600 гривен на человека и дополнительно по 2 220 гривен для обеспечения гуманитарных нужд.

Как получить средства от ООН

При подаче заявления должны присутствовать все члены семьи. Если кто-нибудь из них не может свободно передвигаться, необходимо подтвердить это оригиналами документов о соответствующем состоянии здоровья. Также комиссии нужно будет предоставить:

удостоверение личности заявителя;

IBAN банковской карты, на которую будут поступать средства;

справка о статусе переселенца;

ИНН;

свидетельство о рождении детей;

документы, удостоверяющие опеку.

Чтобы подать документы, нужно обратиться в спецпункт, список адресов вы можете найти здесь.