Как увеличится пенсия в 2024 году

С 1 января 2024 года минимальная пенсия вырастет с 2 093 до 2 361 гривны. Индексация всех выплат хоть и ожидается в марте, однако на своевременность проведения пересчета будет влиять значительное количество факторов, больше всего – ситуация на фронте.

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Следует понимать, что в 2024 году выплаты вырастут не у всех. Более того, у некоторых, пенсии уменьшатся, кого это ждет, рассказала депутат Роксолана Пидласа, сообщает 24 Канал.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по бюджету Те, кто сейчас получают самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем понижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее.

В 2024 году планируется значительное количество реформ пенсионной системы. В частности, введение бального алгоритма для уравнения размера пенсий лицам, которые при одинаковых обстоятельствах, получают различные выплаты.

Какие пенсии в Украине сейчас

Средний размер пенсий, получаемых украинцами, согласно последним подсчетам – 5 350 гривен. Выплаты более 10 000 гривен имеют только 10,4%. Значительное количество граждан – 29,5% имеют пенсию от 2 001 до 3 000 гривен. Какие выплаты получают другие: