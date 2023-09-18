Які субсидії будуть в українців взимку: інструкція з обчислення грошової допомоги

Субсидія прямо залежить від доходів громадян. Якщо родина малозабезпечена і не може самостійно оплатити комуналку, вона має право на пільги.

Як отримати субсидію

На отримання субсидії впливають декілька важливих факторів, йдеться про кількість членів родини, їхній дохід та метраж приміщення. Оформити пільги можна як онлайн, так і офлайн.

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Для оформлення субсидії потрібно мати такі документи:

спеціальна заява;

декларація про доходи родини;

договір про оренду квартири або ж свідоцтво про право власності;

при наявності, прикріпіть інші документи про право на пільги.

Як підрахувати суму субсидії

Формулу підрахунку пільг розкрила начальниця ПФУ на Вінниччині Олена Корчак в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За її словами, для розрахунків необхідно знати час звернення для отримання субсидії і кількість осіб в родині.

Корчак також наголосила, що "зимові" пільгові виплати для оплати комуналки підраховуються з урахуванням загальних доходів родини за І та ІІ квартали поточного року.

Олена Корчак Начальниця головного управління ПФУ на Вінниччині Тобто сьогодні фактично члени домогосподарства можуть порахувати доходи і тоді їх потрібно докласти до тих витрат, які вони витрачають на житлово-комунальні послуги. Субсидія призначається на частину витрат, яка не перевищує 15% від доходів громадян.

Минулої зими середній розмір субсидії складав 1 800 гривень. Цьогорічний показник буде відомий під час нового опалювального сезону.