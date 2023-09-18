Як отримати субсидію

На отримання субсидії впливають декілька важливих факторів, йдеться про кількість членів родини, їхній дохід та метраж приміщення. Оформити пільги можна як онлайн, так і офлайн.

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Для оформлення субсидії потрібно мати такі документи:

спеціальна заява;

декларація про доходи родини;

договір про оренду квартири або ж свідоцтво про право власності;

при наявності, прикріпіть інші документи про право на пільги.

Як підрахувати суму субсидії

Формулу підрахунку пільг розкрила начальниця ПФУ на Вінниччині Олена Корчак в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За її словами, для розрахунків необхідно знати час звернення для отримання субсидії і кількість осіб в родині.

Корчак також наголосила, що "зимові" пільгові виплати для оплати комуналки підраховуються з урахуванням загальних доходів родини за І та ІІ квартали поточного року.

Олена Корчак Начальниця головного управління ПФУ на Вінниччині Тобто сьогодні фактично члени домогосподарства можуть порахувати доходи і тоді їх потрібно докласти до тих витрат, які вони витрачають на житлово-комунальні послуги. Субсидія призначається на частину витрат, яка не перевищує 15% від доходів громадян.

Минулої зими середній розмір субсидії складав 1 800 гривень. Цьогорічний показник буде відомий під час нового опалювального сезону.