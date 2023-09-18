Як отримати субсидію
На отримання субсидії впливають декілька важливих факторів, йдеться про кількість членів родини, їхній дохід та метраж приміщення. Оформити пільги можна як онлайн, так і офлайн.
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Для оформлення субсидії потрібно мати такі документи:
- спеціальна заява;
- декларація про доходи родини;
- договір про оренду квартири або ж свідоцтво про право власності;
- при наявності, прикріпіть інші документи про право на пільги.
Як підрахувати суму субсидії
Формулу підрахунку пільг розкрила начальниця ПФУ на Вінниччині Олена Корчак в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За її словами, для розрахунків необхідно знати час звернення для отримання субсидії і кількість осіб в родині.
Корчак також наголосила, що "зимові" пільгові виплати для оплати комуналки підраховуються з урахуванням загальних доходів родини за І та ІІ квартали поточного року.
Тобто сьогодні фактично члени домогосподарства можуть порахувати доходи і тоді їх потрібно докласти до тих витрат, які вони витрачають на житлово-комунальні послуги. Субсидія призначається на частину витрат, яка не перевищує 15% від доходів громадян.
Минулої зими середній розмір субсидії складав 1 800 гривень. Цьогорічний показник буде відомий під час нового опалювального сезону.