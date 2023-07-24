Субсидія на неопалювальний період: як розраховується та хто має право на неї

З 1 травня по 30 вересня в Україні триває неопалювальний сезон. Більшості українців субсидію перерахують автоматично, але є ті, хто мають звернутися до ПФУ особисто.

Хто має право на субсидії у неопалювальний сезон

Якщо в особи, яка отримувала субсидію в опалювальний сезон не змінилися дані про майновий стан чи склад родини їй мали перепризначити виплати автоматично. Проте є категорії осіб, яким необхідно самостійно звернутися до ПФУ за виплатами.

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Якщо у вас змінився склад родини або майновий стан, вам потрібно протягом 30 днів повідомити про це ПФУ.

З особистим зверненням треба звернутися, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до ПФУ нові заяву та декларацію. Якщо заяву подати протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, то виплати призначать з його початку.

Як подати документи

Подати заяву та декларацію можна в один із трьох способів:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ;

поштою, на адресу органу ПФУ;

або online – через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Сума субсидії за неопалювальний сезон розраховується з врахуванням середньомісячного сукупного доходу за III й IV квартали попереднього календарного року. Пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

До слова, також документи на призначення субсидій можна передати до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, ЦНАПів та через портал "Дія".