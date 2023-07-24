Кто имеет право на субсидии в неотапливаемый сезон
Если у лица, получавшего субсидию в отопительный сезон, не изменились данные об имущественном положении или составе семьи ему должны были переназначить выплаты автоматически. Однако есть категории лиц, которым необходимо самостоятельно обратиться в ПФУ за выплатами.
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С личным обращением следует обратиться, если:
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Представители такого домохозяйства должны удобным для себя способом подать в ПФУ новые заявление и декларацию. Если заявление подать в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, то выплаты назначат с начала.
Как подать документы
Подать заявление и декларацию можно одним из трех способов:
- лично, обратившись в избранный сервисный центр ПФУ;
- по почте, в адрес органа ПФУ;
- или online – через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".
К слову, также документы на назначение субсидий можно передать уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, ЦНАП и через портал "Действие".