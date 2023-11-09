Субсидія 2023-2024: кому виплати перезараховують автоматично

9 листопада 2023, 10:40
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Джерело:

Мінсоцполітики

Субсидію українцям призначають на термін від місяця звернення і до закінчення опалювального або неопалювального сезону. Зазвичай її назначають заново автоматично, проте є винятки.

Кому автоматично перепризначать субсидію

Житлову субсидію розраховують уповноважені органи у квітні та жовтні, з урахуванням тривалості опалювального сезону. Зазвичай він починається десь 16 жовтня та триває до 15 квітня.

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Розрахунок розміру виплати на наступний сезон здійснюється автоматично без звернень громадян. Проте є особи, яким треба звертатися по субсидію по закінченню кожного сезону:

  • сім'ї, у складі яких є особи, в яких за інформацією ДПС, ПФУ взагалі відсутні доходи або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;
  • особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);
  • особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

Після того, як уповноважений орган вирішить надати чи не надати субсидію, він протягом трьох календарних днів повідомить про це заявника.

Зауважте! У разі відмови уповноважений орган інформує заявника в паперовому вигляді з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження рішення або через вебпортал ПФУ чи Дію.

Про які зміни треба попереджати ПФУ

Особи, які отримують субсидію, зобов'язані протягом місяця повідомляти уповноважені органи про наступні зміни:

  • складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу;
  • переліку отримуваних послуг;
  • зміна виконавця послуг;
  • про здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень, а також здійснення на цю суму платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);
  • внески до статутного (складеного) капіталу товариства (на суму понад 50 тисяч гривень), підприємства, організації; благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів); надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики.
  • набуття право власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу;
  • здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

 

Автор: Тетяна Стельмах