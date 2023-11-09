Субсидія 2023-2024: кому виплати перезараховують автоматично

Субсидію українцям призначають на термін від місяця звернення і до закінчення опалювального або неопалювального сезону. Зазвичай її назначають заново автоматично, проте є винятки.

Кому автоматично перепризначать субсидію

Житлову субсидію розраховують уповноважені органи у квітні та жовтні, з урахуванням тривалості опалювального сезону. Зазвичай він починається десь 16 жовтня та триває до 15 квітня.

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Розрахунок розміру виплати на наступний сезон здійснюється автоматично без звернень громадян. Проте є особи, яким треба звертатися по субсидію по закінченню кожного сезону:

сім'ї, у складі яких є особи, в яких за інформацією ДПС, ПФУ взагалі відсутні доходи або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати;

внутрішньо переміщені особи;

особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;

особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);

особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

Після того, як уповноважений орган вирішить надати чи не надати субсидію, він протягом трьох календарних днів повідомить про це заявника.

Про які зміни треба попереджати ПФУ

У разі відмови уповноважений орган інформує заявника в паперовому вигляді з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження рішення або через вебпортал ПФУ чи Дію.

Особи, які отримують субсидію, зобов'язані протягом місяця повідомляти уповноважені органи про наступні зміни: