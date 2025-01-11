Нова субсидія на оренду житла для українців: подача заявок стартувала
11 січня 2025, 10:46Читать новость на русском
Деякі українці можуть претендувати на отримання субсидії на оренду житла в Україні. Хто саме зможе отримати компенсацію та коли подавати заявки, читайте далі.
Хто зможе податися на субсидію на житло
Як повідомив Денис Шмигаль під час засідання уряду, у січні стартує ще одна програма Зимової підтримки – прийом заявок на субсидії для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), передає 24 Канал.
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Вимушені переселенці, які витрачають понад 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати.
Одночасно з цим Уряд ввів стимули для власників нерухомості, які офіційно укладуть договори оренди з внутрішньо переміщеними особами: їм компенсують частину податкових зобов'язань, зокрема податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний податок.