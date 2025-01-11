Нова субсидія на оренду житла для українців: подача заявок стартувала

11 січня 2025, 10:46
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Автор: Катерина Добровольська

Деякі українці можуть претендувати на отримання субсидії на оренду житла в Україні. Хто саме зможе отримати компенсацію та коли подавати заявки, читайте далі.

Хто зможе податися на субсидію на житло

Як повідомив Денис Шмигаль під час засідання уряду, у січні стартує ще одна програма Зимової підтримки – прийом заявок на субсидії для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), передає 24 Канал.

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Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Вимушені переселенці, які витрачають понад 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати.

Одночасно з цим Уряд ввів стимули для власників нерухомості, які офіційно укладуть договори оренди з внутрішньо переміщеними особами: їм компенсують частину податкових зобов'язань, зокрема податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний податок.

Як буде визначатись розмір компенсації

Розмір компенсації буде визначатися на основі максимальної вартості оренди, встановленої Пенсійним фондом України, але не перевищить фактичну щомісячну плату за договором оренди.