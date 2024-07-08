Субсидія на оренду житла: ВПО можуть отримати нову пільгу

Уряд має в планах новий вид субсидій для ВПО на оренду житла. Це має зменшити фінансове навантаження, проте нині це питання обговорюють серед представників влади, депутатів та громадськості, після чого його розгляне уряд.

Субсидія на оренду для ВПО

Народний депутат Павло Фролов повідомив, що поки документ на розгляді.

Читайте також Українцям підвищили пенсії на 4 тисячі гривень: хто отримає збільшені виплати

Одна з найбільших потреб родин переселенців – це забезпечення житлом та можливість сплачувати за його оренду,

– сказав депутат.

Внутрішньо переміщені особи стикаються з безліччю проблем, серед яких особливо гостро стоїть питання житла. Багато сімей змушені винаймати житло, що призводить до додаткового фінансового навантаження.

Мінсоцполітики України оголосило про розробку нового механізму, покликаного забезпечити ефективну та адресну підтримку ВПО. Ця ініціатива передбачає надання субсидій на оренду житла, покликаних полегшити фінансовий тягар ВПО та забезпечити більш стабільні умови проживання.

Урядовці, народні депутати та громадськість обговорюватимуть документ на найближчих сесіях. Ці обговорення та консультації мають на меті охопити всі найважливіші аспекти, щоб сприяти найбільш ефективному впровадженню програми. Після завершення цих обговорень документ буде розглянутий урядом.

Нещодавно запропонований механізм субсидій має на меті надання адресної допомоги ВПО, які орендують житло. Ця ініціатива спрямована на підтримку ВПО у складні часи, забезпечуючи їм доступ до належних умов проживання.