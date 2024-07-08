Субсидия на аренду для ВПЛ
Народный депутат Павел Фролов сообщил, что пока документ на рассмотрении.
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Одна из самых больших потребностей семей переселенцев – это обеспечение жильем и возможность платить за его аренду,
– сказал депутат.
Внутренне перемещенные лица сталкиваются с множеством проблем, среди которых особенно остро стоит вопрос жилья. Многие семьи вынуждены снимать жилье, что приводит к дополнительной финансовой нагрузке.
Минсоцполитики Украины объявило о разработке нового механизма, призванного обеспечить эффективную и адресную поддержку ВПЛ. Эта инициатива предусматривает предоставление субсидий на аренду жилья, призванных облегчить финансовое бремя ВПЛ и обеспечить более стабильные условия проживания.
Недавно предложенный механизм субсидий имеет целью предоставление адресной помощи ВПЛ, которые арендуют жилье. Эта инициатива направлена на поддержку ВПЛ в сложные времена, обеспечивая им доступ к надлежащим условиям проживания.