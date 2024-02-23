На все є лише 30 днів: що треба зробити аби не втратити субсидію
23 лютого 2024, 10:47Читать новость на русском
Субсидія допомагає багатьом українцям покривати витрати на комунальні витрати. Проте, якщо вчасно не зробити одну дію, можна втратити свої виплати.
Як не втратити субсидію
Кожен українець зобов'язаний повідомляти ПФУ про зміни у своєму домогосподарстві протягом 30 діб після їх настання. Зокрема:
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- зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;
- зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу);
- зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
- зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, умов їх надання;
- зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
- зміни керівника, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
- настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.
Після повідомлення про зміни, які сталися, необхідно заново подати декларацію та заяву на оформлення субсидії.
Як подати заяву онлайн
- треба авторизуватися на сайті ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
- у розділі "Комунікації з ПФУ" натиснути пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
- вибрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії";
- заповнити необхідні атрибути заяви та завантажити відскановані документи: паспорт заявника; РНОКВП; інші необхідні документи;
- перевірити внесені дані, сформувати заяву;
- підписати КЕП та натиснути "Надіслати до ПФУ".