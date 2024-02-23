На все є лише 30 днів: що треба зробити аби не втратити субсидію

Субсидія допомагає багатьом українцям покривати витрати на комунальні витрати. Проте, якщо вчасно не зробити одну дію, можна втратити свої виплати.

Як не втратити субсидію

Кожен українець зобов'язаний повідомляти ПФУ про зміни у своєму домогосподарстві протягом 30 діб після їх настання. Зокрема:

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зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу);

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, умов їх надання;

зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

зміни керівника, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.

Це регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848

Після повідомлення про зміни, які сталися, необхідно заново подати декларацію та заяву на оформлення субсидії.

Як подати заяву онлайн